8 апреля 2021, 14:45

lifecell совместно с Национальным банком Украины запускает систему BankID

С 31 марта абоненты предоплаченной связи lifecell, которые являются клиентами более 30 банков-партнеров Национального банка Украины, смогут регистрировать свои номера или переходить на контрактную форму обслуживания в режиме онлайн, без посещения магазинов оператора. Такая возможность сейчас доступна только для абонентов lifecell.



Для того чтобы быстро и безопасно зарегистрировать собственный мобильный номер или перейти на контрактную форму обслуживания, абонентам предоплаченной связи lifecell больше не нужно посещать магазины lifecell и предъявлять документы, удостоверяющие личность. Эти услуги теперь доступны онлайн для клиентов банков-партнеров НБУ, среди которых: АО «АБ «РАДАБАНК», АО «КРЕДОБАНК», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «ИДЕЯ БАНК», АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (МоноБанк), АО «ПУМБ», АО «А-БАНК», АО «АЛЬФА-БАНК», АО КБ «ПриватБанк», АО «ОТП БАНК», ПАО «КБ «АККОРДБАНК», АО «ПРАВЭКС БАНК», АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АО «ТАСКОМБАНК», АО «УКРСИББАНК» и еще 15 банков (перечень постоянно расширяется). При этом не имеет значения, какой именно номер был указан как контактный для банка (это может быть номер lifecell или иного телеком-оператора).



«lifecell активно внедряет цифровые технологии для того, чтобы клиентам было удобно пользоваться любыми сервисами и услугами. Мы благодарны нашим партнерам из государственного сектора, которые развивают цифровую экосистему Украины и помогают упростить абонентам доступ к государственным и частным сервисам, обеспечивая в то же время их безопасность. Регистрация мобильного номера или переход на контрактную форму обслуживания является сегодня самой действенной защитой SIM-карты абонента от мошенничества. Надеемся, повышение комфортности данных услуг будет способствовать тому, что возрастет и количество украинцев, которые будут ими пользоваться», ― отметил Дмитрий Дзябура, директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell.



«Мы упорно работаем для того, чтобы активно развивать Систему BankID НБУ и делать ее полезной для каждого гражданина и украинского бизнеса. Наше внимание сосредоточено на подключении новых участников, что позволит еще больше расширить перечень дистанционных услуг, доступных населению. Мы рады приветствовать в Системе BankID НБУ первого мобильного оператора — lifecell. Рассчитываем, что вскоре и другие телеком-операторы оценят преимущества Системы BankID НБУ», — отметила Ольга Василева, заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо сделать простые шаги:

1. Зайти в личный кабинет «Мой lifecell» https://my.lifecell.ua/.

2. Перейти в меню «Персональные данные».

3. Выбрать раздел «Регистрация» (регистрация мобильного номера, который обслуживается на условиях предоплаты, на лицо владельца номера) или раздел «Переход на контракт» (переход номера, который обслуживается на условиях предоплаты, на индивидуальную контрактную форму обслуживания).

4. Выбрать пункт «Физическое лицо».

5. Кликнуть на «BankID».

6. Ознакомиться с условиями предоставления услуги BankID; подтвердить, что абонент соглашается с этими условиями, и дать согласие на обработку персональных данных абонента ООО «лайфселл» (согласно решению НКРС №607 от 28.11.2017), поставив соответствующие галочки:



7. Выбрать по желанию один из пунктов: «BankID НБУ» или «BankID ПриватБанк».

8. На экране появится список банков с их логотипами. Надо выбрать из этого списка банк, клиентом которого является абонент.

9. Авторизироваться в онлайн-банкинге указанного банка и дать согласие на передачу персональных данных в ООО «лайфселл».

10. На экране появятся данные, которые будут отправлены в lifecell. Необходимо их проверить и подтвердить корректность.

11. На экране появляется «Заявление на регистрацию номера согласно решению НКРС №607 от 28.11.2017» или «Заявление о переходе на контрактную форму обслуживания» в зависимости от того, какой пункт был выбран изначально.

12. Далее необходимо подтвердить регистрацию/ переход на контрактную форму обслуживания.

lifecell поощряет абонентов «юридически закреплять» мобильные номера за своим лицом, ведь регистрация является самым действенным методом для защиты SIM-карты от мошенничества. Именно поэтому все номера, которые обслуживаются на условиях предоплаты, после регистрации получают по 50 бонусов на бонусный счет, а также возможность подключения ряда популярных тарифных планов по специальным ценам.

