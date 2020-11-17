lifecell и А-Банк запустили услугу уведомления абонентов оператора

17 ноября 2020, 9:15

Абоненты lifecell, которые являются клиентами А-Банка, смогут получать напоминания о пополнении мобильного счета в приложении АБанк24.



Услуга напоминания доступна индивидуальным абонентам предоплаченной и контрактной формы обслуживания.

Чтобы получать уведомления в приложении АБанк24, необходимо:

1. Перейти по PUSH-сообщению от приложения: «Хотите быть всегда на связи с lifecell? Настройте напоминания в один клик».

2. Предоставить согласие, нажав «Согласен/Согласна» на передачу информации в А-Банк касательно тарифного плана, даты окончания периода действия пакета услуг, остатка средств на мобильном счете и суммы к оплате за пакет услуг.

Если абонент дал согласие, то за день до списания средств за пакет услуг согласно тарифному плану в АБанк24 будет поступать напоминание о необходимости пополнить счет. В напоминании будет указана информация об остатке на мобильном счете абонента, стоимость подключенного пакета услуг, а также рекомендованная сумма пополнения.



Абонент может пополнить мобильный счет, нажав кнопку «Пополнить без комиссий» в нотификационном сообщении.

