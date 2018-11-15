lifecell вместе с ПриватБанком запускает идентификацию BankID

15 ноября 2018, 11:45

lifecell первым среди операторов мобильной связи в Украине объявляет о запуске системы онлайн-идентификации своих абонентов, которые являются клиентами ПриватБанка и банков-партнеров, с помощью BankID ПриватБанка.

Теперь абоненты оператора могут переходить на контрактное обслуживание, предоставляющее высокий уровень защиты и преимущества в сервисе, без посещения магазинов lifecell.



BankID — это удобный способ онлайн-идентификации граждан через украинские банки для предоставления административных и других услуг посредством Интернета. Диджитал-оператор lifecell совместно с крупнейшим государственным банком Украины «ПриватБанк» запускает идентификацию через BankID. Теперь абоненты предоплаченной связи lifecell, которые являются клиентами ПриватБанка и банков-партнеров Конкорд, Южный, А-Банк, могут быстро, удобно и безопасно перейти на контрактное обслуживание без необходимости посещать магазин оператора и предоставлять документы для идентификации.



Сегодня когда мобильный номер является ключевым элементом для управления различными сервисами и защиты личных данных, важно защитить его от потенциального мошенничества. Регистрация SIM-карты гарантирует безопасную идентификацию и надежную защиту номера и будет доступна абонентам онлайн в личном кабинете с 13 декабря 2018 года. Контрактное обслуживание по сравнению с предоплаченной связью, помимо прочего, имеет следующие преимущества: перенос неиспользованного пакета услуг на следующий период, бесплатная SIM-карта при подключении, выгодные условия контрактных тарифных планов, срок действия пакета услуг — 30 дней. А еще абонентам предоставлена возможность подключения городского номера, приоритетного соединения с оператором контакт-центра и получения детализированного счета за использование мобильной связи.



«Диджитал-оператор lifecell активно внедряет цифровую экосистему и благодаря партнерству с другими лидерами развития электронных услуг предоставляет дополнительные преимущества клиентам. BankID — это удобный способ идентифицировать личность с целью заключения контракта без необходимости предоставлять документы, которые уже были получены и проверены банком. Кроме того, это экономит время абонента. Таким образом мы упрощаем доступ к более высокому уровню защиты мобильного номера и преимуществам контрактного обслуживания», — рассказал директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Артур Аревшатян.



«Почти 20 миллионам клиентов ПриватБанка повезло больше всех — у них есть хорошая привычка не брать с собой бумажные документы, чтобы пользоваться где угодно в стране банковскими сервисами, некоторыми государственными услугами, а отныне еще и контрактным сервисом мобильной связи, — отметил член правления ПриватБанка Алексей Шабан. — Технология BankID, которую ПриватБанк первым в Украине внедрил более чем четыре года назад, является уникальной платформой для развития сети цифровых услуг во всех сферах жизни и бизнеса».



«BankID ПриватБанка — надежный, безопасный и функциональный инструмент транспортировки персональных данных граждан в Интернете: от источника хранения к поставщику необходимой услуги. В данном случае такой услугой выступает заключение контракта с мобильным оператором lifecell непосредственно в онлайн-режиме. Такой способ современной идентификации помогает сэкономить время и средства граждан, а также полностью автоматизировать процесс услуги без вмешательства человеческого фактора. По нашему мнению, это еще один важный шаг в развитии современной прозрачной цифровой экономики страны, предоставлении более надежных и защищенных услуг. И мы рады, что в этом к нам присоединился lifecell», — прокомментировал основатель системы и директор маркетплейса «ПриватМаркет» Сергей Жук.



Переход на контракт через BankID сейчас доступен для абонентов lifecell, которые являются клиентами ПриватБанка и банков-партнеров, независимо от того, какой номер указан контактным для банка — lifecell или другого оператора. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно выполнить несколько простых шагов:



Войти (или зарегистрироваться) в личный кабинет «Mой lifecell» https://my.lifecell.ua/uk/



В разделе «Тарифные планы и услуги, Контракт» выбрать тарифный план и нажать «Перейти».



Ознакомиться с условиями предоставления услуги и выбрать ПриватБанк или другой банк.



Ввести реквизиты безопасности (логин, пароль) интернет-банка.



Подтвердить паспортные данные.



(Такой способ передачи паспортных данных удобен и безопасен, ведь вы экономите время на визите в магазин lifecell. Доступ к данным защищен так же надежно, как и доступ к деньгам (через интернет-банк).