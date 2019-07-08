8 июля 2019, 10:15

Диджитал-оператор lifecell теперь насчитывает абонентам бонусы за переход в cвою сеть в рамках MNP.

Диджитал-оператор lifecell запустил акцию «Приведи друга», в рамках которой будут начисляться бонусы за переход от других операторов в сеть lifecell в рамках MNP (Mobile number portability). Акция действует до конца года и действительна для индивидуальных абонентов, обслуживающихся на условиях предоплаты.Для того, чтобы принять участие в акции и получить 50 бонусов, надо ввести номер телефона на сайте lifecell в разделе акции, получить SMS с реферальной ссылкой и отправить его друзьям. После того, как друг воспользуется услугой MNP, изменит оператора и оплатит свой первый пакет услуг («Лайфхак», «Лайфхак Контракт», PLATINUM, «БОМБА», «Хайп», «Хитмейкер», «Смарт Семья», «Гаджет»: «Планшет », «Роутер»), 50 бонусов будут автоматически начислены обоим абонентам.Согласно условиям акции, по 50 бонусов на бонусный счет получат оба абонента: тот, кто приводит друга в lifecell, и тот, кто меняет оператора. Один абонент может привести 10 друзей и получить на свой бонусный счет 500 бонусов.