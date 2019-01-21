lifecell запускает новый тариф-конструктор "ХендМейд"

21 января 2019, 10:15

Диджитал-оператор lifecell объявляет о запуске нового тарифного плана в популярном среди абонентов формате конструктора – «ХендМейд».

Любой абонент может сконструировать собственый уникальный тариф на сайте оператора и оплачивать только за те услуги, которые выберет самостоятельно.



Уникальный тариф «ХендМейд» позволяет создать более 3400 комбинаций пакетов услуг.



Новинка, которую предлагает «ХендМейд», – это возможность подключить наиболее популярные современные сервисы и пользоваться мобильными приложениями на значительно более выгодных условиях, чем при использовании отдельной подписки на эти сервисы.



Также в рамках тарифа «ХендМейд» можно максимально выгодно использовать возможности популярных мобильных приложений, среди которых Журналы, TV+ Cinema, облачное хранилище lifebox - до 500 ГБ.





