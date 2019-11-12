lifecell открыл учебную лабораторию сетевой безопасности

12 ноября 2019, 12:45

Диджитал-оператор lifecell открыл современную лабораторию сетевой безопасности и надежности в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ).

Это уже вторая учебная лаборатория, которую lifecell открыл в этом вузе в рамках проекта «lifecell университеты» в течение года.

lifecell оборудовал серверами лабораторию сетевой безопасности на базе факультета инфокоммуникаций и предоставил необходимое программное обеспечение: операционную систему среды виртуализации, программное обеспечение виртуализации и виртуальные машины для изучения уязвимостей. Эксперты lifecell также разработали методические указания для выполнения тематических лабораторных работ с использованием лабораторного комплекса.

Теперь студенты смогут на практике изучать современные технологии информационной безопасности компьютерных систем для организации защиты и безопасности данных.

Поддержка технического образования и содействие развитию молодых профессионалов всегда были приоритетами lifecell. В течение многих лет компания обучает студентов и преподавателей, открывает лаборатории в ведущих вузах страны и обеспечивает их оборудованием, необходимым для формирования практических навыков у молодежи.

Альп Агкаташ, директор по информационным и коммуникационным технологиям lifecell, отметил: «Мы считаем, что сотрудничество технологических компаний с вузами является залогом цифрового прорыва государства. Ведь основательную теоретическую базу, полученную в университете, мы можем дополнить современным практическим опытом. Это позволяет молодым специалистам двигаться вперед с ускорением, и соответственно стремительно развивать технологические отрасли, что способствует росту экономики страны в целом. Наше сотрудничество с Харьковским университетом радиоэлектроники по запуску лаборатории сетевой безопасности ― это еще один шаг в направлении развития качественного образования в Украине и подготовки востребованных специалистов технических специальностей».

«Мы очень благодарны, что наше сотрудничество с компанией lifecell дает возможность открыть очередную лабораторию. Это прекрасный пример конструктивного взаимодействия между бизнесом и учебным заведением, результатом которого и является эта платформа для практической подготовки студентов университета радиоэлектроники в соответствии с современными потребностями мировых технологий», ― прокомментировал ректор Харьковского национального университета радиоэлектроники, профессор Валерий Семенец.

lifecell планирует и в дальнейшем развивать сотрудничество с ХНУРЭ. После начала работы лаборатории сетевой безопасности специалисты компании пригласят студентов принять участие в программе поиска уязвимостей «Bug Bounty», которая будет запущена на базе лаборатории.

Учебная лаборатория сетевой безопасности и надежности в Харьковском национальном университете радиоэлектроники стала четвертой в рамках проекта «lifecell университеты» и второй лабораторией в этом учебном заведении. В прошлом году компания открыла здесь телеком-лабораторию для будущих профессионалов телекоммуникационной отрасли. Ранее лаборатории оператора были запущены в Киеве на базе Национального университета «Киевский политехнический институт» и во Львове на базе Национального университета «Львовская политехника».