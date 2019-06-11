lifecell первым запускает кешбэк за мобильный интернет в роуминге

Диджитал-оператор lifecell стал первым в Украине мобильным оператором, предложившим своим абонентам кешбэк за оплату пакетов услуг мобильного интернета в роуминге.
Диджитал-оператор lifecell с начала июня предложил своим абонентам обновленные роуминговые тарифы, которые учитывают постоянно растущие потребности украинцев в мобильном интернете. Поэтому дополнительно к существующей услуге «Роуминг Онлайн» lifecell запустил услугу «Роуминг Онлайн ПЛЮС», которая дает возможность абонентам получить в два раза больше трафика - до 4 ГБ.
«Большая часть абонентов lifecell – пользователи смартфонов, которые привыкли все время быть онлайн и активно пользоваться мобильным интернетом. Именно поэтому к летнему сезону мы предложили своим абонентам огромный объем мобильного интернета (до 4 ГБ) по выгодной цене. Еще и за оплату пакетов услуг мобильного интернета до конца лета кешбэк будет возвращаться на бонусный счет», - отметил Дмитрий Дзябура, маркетинг-директор lifecell.
Кроме этого, lifecell запустил акцию «Роуминг кешбэк», которая действует и для «Роуминг Онлайн», и для «Роуминг Онлайн ПЛЮС». Согласно ее условиям, при оплате услуг мобильного интернета в роуминге оператор возвращает кешбэк. Подробные условия акции по ссылке.
Роуминг Онлайн Роуминг Онлайн ПЛЮС
78 стран 43 страны
500 МБ / 175 грн 1 ГБ / 185 грн
1 ГБ / 320 грн
Кешбэк – 100 2 ГБ / 350 грн
Кешбэк – 100
2 ГБ / 600 грн
Кешбэк – 150 4 ГБ / 600 грн
Кешбэк – 150
Управление услугой: *108*7# Управление услугой: *108*6#
В услуге «Роуминг Онлайн ПЛЮС» при покупке 2 ГБ за 350 грн абонент получает кешбэк 100 бонусов на бонусный счет. То есть пользоваться трафиком объемом 2 ГБ абонент сможет за 250 грн с учетом бонусов. А при покупке 4 ГБ за 600 грн абонент получает кешбэк 150 бонусов на бонусный счет. То есть объем трафика 2 ГБ абонент использует за 450 грн с учетом бонусов.
Пакет услуг «Роуминг онлайн ПЛЮС» действует в 43 странах (Польша, Германия, Италия, Чехия, Болгария, Франция, Румыния, Греция, Израиль, Австрия, Литва, Грузия, Молдова и др).
В услуге «Роуминг Онлайн» при покупке 1 ГБ за 320 грн абонент получает кешбэк 100 бонусов на бонусный счет. То есть пользоваться трафиком объемом 1 ГБ абонент сможет за 220 грн с учетом бонусов. При покупке 2 ГБ за 600 грн абонент получает кешбэк 150 бонусов на бонусный счет. То есть 2 ГБ - за 450 грн с учетом бонусов.
Обновленная услуга «Роминг Онлайн» действует в 78 странах, в том числе Турции, Египте, Испании, Португалии, США, Китае, ОАЭ, Таиланде и др.
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