lifecell и IoT Ukraine разворачивают первую в Украине сеть Интернета вещей

26 июля 2018, 9:45

Диджитал-оператор lifecell и оператор сети Интернета Вещей IoT Ukraine начинают построение первого сегмента Национальной сети Интернета вещей.

Запуск в тестовую эксплуатацию запланирован уже на август. Первым этапом совместного проекта предусмотрено обеспечение покрытия г.Киева.

Сегодня в рамках совместного проекта lifecell и компании IoT Ukraine начинается установка первых 40 базовых станций, что позволит покрыть более 90% территории города и даст возможность подключить около 200 000 устройств. Во время первого этапа проекта будут тестироваться онлайн решения для умного города, логистических сервисов, мониторинга окружающей среды, умного дома и так далее. Полученные данные будут использованы клиентами для тестирования функциональных возможностей платформы и датчиков технологии Интернета Вещей стандарта LoRaWAN. Среди поставщиков приложений и гаджетов есть как известные мировые, так и украинские разработчики и производители.