14 августа 2019, 13:15

Абоненты lifecell теперь могут пользоваться 4G/LTE в роуминге в 40 странах мира

Диджитал-оператор lifecell в партнерстве с иностранными операторами  обеспечивает своих  абонентов  высокоскоростным  мобильным Интернетом четвертого поколения, предоставляя услугуроумингав 40 странах.

Диджитал-оператор  lifecell  расширил  перечень  стран,  в  которых  абоненты  будут  обеспечены высокоскоростным  мобильным Интернетом  четвертого  поколения. 

Так,  в  перечень  стран,  где абоненты   lifecell   смогут   пользоваться   высокоскоростным   мобильным Интернетом,   недавно добавились Италия, Португалия, Латвия, США, Финляндия и Казахстан.

Другиепопулярныенаправления  для  туристов,вкоторых  lifecell  с  иностранными  партнерами обеспечил 4G/LTE в роуминге,—этоАвстрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Египет,  Израиль,  Испания,  Германия,  Польша,  Турция,  Венгрия,  Франция,  Чехия  и  Черногория. Перечень всех стран и детали услуги «LTE Роуминг» можно узнатьпо ссылке.Напомним,   что   летом   lifecell   предложил   несколько   новых   предложений   для   абонентов, путешествующих за границу. А именно это такие пакеты услуг, как«Роуминг 3 дня» и «Роуминг 7 дней»,  которые  содержат  минуты  для  голосовых  звонков,  SMS  и  Мб  мобильного  Интернета  для свободы  общения  за  рубежом  и  пригодятся  тем  абонентам, предпочитающимделиться  своими впечатлениями во время путешествий.Если  абонент  общается  онлайн  больше,  чем  пользуется  голосовыми  звонками  и  SMS,  lifecell предлагает пакеты услуг «Роуминг Онлайн» и«Роуминг Онлайн ПЛЮС».

Кроме того,в начале лета lifecell запустил акцию «Роуминг кешбек», которая действует для пакетов услуг  «Роуминг  Онлайн»  и  «Роуминг  Онлайн  ПЛЮС».

Согласно  ее  условиям,  оплачивая  услуги мобильного Интернета в роуминге, оператор возвращает 100 или 150 бонусов на бонусный счет для оплаты услуг lifecell в Украине. Один бонус дает право получать услуги общей стоимостью 1 грн.


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