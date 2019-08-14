Абоненты lifecell теперь могут пользоваться 4G/LTE в роуминге в 40 странах мира

14 августа 2019, 13:15

Диджитал-оператор lifecell в партнерстве с иностранными операторами обеспечивает своих абонентов высокоскоростным мобильным Интернетом четвертого поколения, предоставляя услугуроумингав 40 странах.

Диджитал-оператор lifecell расширил перечень стран, в которых абоненты будут обеспечены высокоскоростным мобильным Интернетом четвертого поколения.

Так, в перечень стран, где абоненты lifecell смогут пользоваться высокоскоростным мобильным Интернетом, недавно добавились Италия, Португалия, Латвия, США, Финляндия и Казахстан.

Другиепопулярныенаправления для туристов,вкоторых lifecell с иностранными партнерами обеспечил 4G/LTE в роуминге,—этоАвстрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Испания, Германия, Польша, Турция, Венгрия, Франция, Чехия и Черногория. Перечень всех стран и детали услуги «LTE Роуминг» можно узнатьпо ссылке.Напомним, что летом lifecell предложил несколько новых предложений для абонентов, путешествующих за границу. А именно это такие пакеты услуг, как«Роуминг 3 дня» и «Роуминг 7 дней», которые содержат минуты для голосовых звонков, SMS и Мб мобильного Интернета для свободы общения за рубежом и пригодятся тем абонентам, предпочитающимделиться своими впечатлениями во время путешествий.Если абонент общается онлайн больше, чем пользуется голосовыми звонками и SMS, lifecell предлагает пакеты услуг «Роуминг Онлайн» и«Роуминг Онлайн ПЛЮС».

Кроме того,в начале лета lifecell запустил акцию «Роуминг кешбек», которая действует для пакетов услуг «Роуминг Онлайн» и «Роуминг Онлайн ПЛЮС».

Согласно ее условиям, оплачивая услуги мобильного Интернета в роуминге, оператор возвращает 100 или 150 бонусов на бонусный счет для оплаты услуг lifecell в Украине. Один бонус дает право получать услуги общей стоимостью 1 грн.