21 марта 2018, 17:45

lifecell предоставляет услуги LTE в сетях роуминговых партнеров в 20 странах

Теперь абоненты lifecell во время путешествий могут почувствовать все преимущества связи четвертого поколения в роуминге: LTE в роуминге доступен в партнерских сетях в 21 стране.



Чтобы воспользоваться LTE-роумингом, абонентам нужно иметь смартфон, поддерживающий этот стандарт, USIM-карту, а также вручную выбрать партнерскую сеть в настройках смартфона во время пребывания в одной из указанных стран. Тарификация услуг будет происходить в соответствии со стоимостью роуминга в конкретной стране.



LTE-роуминг для абонентов оператора открыт в партнерских сетях в следующих странах: Беларусь, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, Китай, Чехия, Египет, Эстония, Грузия, Германия, Люксембург, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Турция.

