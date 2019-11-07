ПриватБанк вошел в топ-100 крупнейших мировых банков-эквайеров

7 ноября 2019, 13:45

Украинский ПриватБанк впервые вошел в топ-100 мировых банков по количеству оплат банковскими картами в торговой сети. Об этом говорится в ежегодном отчете издания The Nilson Report.

По итогам 2018 года ПриватБанк занял 59 место среди крупнейших мировых банков с ежегодным количеством транзакций в торговой сети более 900 миллионов. Крупнейшим из банков в этом рейтинге стал американский JPMorgan Chase с годовым количеством транзакций 25,6 млрд по всему миру.«Расширение сети эквайринга и в целом cashless-инфраструктуры, запуск принципиально новых сервисов – всё это позволяет нашему банку каждый год фактически удваивать количество транзакций в сети эквайринга, – заявил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов. – Такие инновации, как прием оплаты через мессенджеры или безналичные чаевые в POS-терминалах, стали драйверами роста безналичных оплат».