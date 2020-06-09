9 июня 2020, 13:15

ПриватБанк все лето будет бесплатно обслуживать предпринимателей, которые подключат cashless

Для поддержки малого бизнеса в пост карантинный период ПриватБанк вводит с начала июня до конца августа 2020 года нулевые тарифы на обслуживание предпринимателей, которые подключат эквайринг для приема оплаты за товары и услуги с помощью банковских карт.



При условии подключения эквайринга и приема платежей картами, в период антикризисной акции для предпринимателей буду действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами, нулевая абонплата за пользование текущим счетом и бесплатные платежи на счета контрагентов в других банках.



Таким образом, за три месяца экономия для предпринимателя составит как минимум 1 500 грн только на абонплате за обслуживание счета и эквайринга. Заказать подключение эквайринга можно здесь: https://privatbank.ua/business/ekvajring-skb.



Также ПриватБанк бессрочно продлил действие специальных тарифов на обслуживание ИТ-предпринимателей и стартаперов, в рамках которых для айтишников и начинающих предпринимателей действуют нулевые тарифы на обслуживание и льготы на большинство других услуг банка.

