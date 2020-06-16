Приват24 стал первым в Украине мобильным банком для физлиц и предпринимателей

16 июня 2020, 10:45

ПриватБанк первым в Украине запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOs.

Теперь более 700 тысяч предпринимателей, которые обслуживаются в ПриватБанке, смогут работать со счетами в привычном для них Приват24 для физических лиц. Чтобы пользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии.



"Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы - так делали раньше и мы, но еще в прошлом году поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей в Приват24 для физических лиц", - говорит руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев. - "В дальнейшем мы планируем упростить функционал мобильного Приват24 для предпринимателей, а именно сделать еще более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24 бизнес, а также сделаем практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами прямо внутри мобильного банка".



По данным исследования компании GfK, более 65% предпринимателей считают именно ПриватБанк основным банком для своего бизнеса. При этом с начала 2017 активная клиентская база ПриватБанка увеличилась на более чем 200 000 предпринимателей.