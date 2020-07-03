Клиентами единого Приват24 уже стали более 30 000 украинских предпринимателей

3 июля 2020, 11:15

Только за последние сутки клиентами единого мобильного приложения Privat24 для физических лиц и предпринимателей стали более 7000 предпринимателей.

Всего же за полторы недели работы единого мобильного банка, функцию управления счетами собственного бизнеса активировали более 30 000 предпринимателей клиентов ПриватБанка.



По данным статистики банка, запуск единого приложения стимулировал активный переход корпоративных клиентов и предпринимателей к обслуживанию через мобильный банк, а не только веб версию Приват24. Так, за последнюю неделю количество скачиваний мобильного приложения "Приват24 бизнес" выросло на 19%, а количество пользователей системы, которые в основном используют мобильную версию "Приват24 бизнес" увеличилась на 70%, прежде всего за счет активности пользователей Android устройств.



Напомним, ПриватБанк первым в Украине запустил единственный мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOs. Теперь более 700 000 предпринимателей, которые обслуживаются в ПриватБанке, смогут работать со счетами в привычном для них Приват24 для физических лиц. Чтобы пользоваться единственным сервисом, нужно лишь обновить мобильный банк Приват24 до последней версии.



