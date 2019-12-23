Приват24 запустил игру в Стилрета

Приват24 запустил новогоднюю игру, в которой пользователи обновленного мобильного Privat24 и обновленной веб-версии онлайн банка смогут собирать сокровища главного героя 2020 - Стилрета.
Проводя платежи и делая покупки через Приват24 можно те только собрать полную коллекцию ачивок, но и получить возможность выиграть поездку в Лапландию.
Первые 2020 клиентов, которые соберут всю коллекцию сокровищ, получат подарочный сертификат Ашана на 200 гривен.
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