23 декабря 2019, 10:15

Приват24 запустил игру в Стилрета

Приват24 запустил новогоднюю игру, в которой пользователи обновленного мобильного Privat24 и обновленной веб-версии онлайн банка смогут собирать сокровища главного героя 2020 - Стилрета.



Проводя платежи и делая покупки через Приват24 можно те только собрать полную коллекцию ачивок, но и получить возможность выиграть поездку в Лапландию.



Первые 2020 клиентов, которые соберут всю коллекцию сокровищ, получат подарочный сертификат Ашана на 200 гривен.

