ПриватБанк запустил бета-тест нового Приват24 "для всех"

3 августа 2018, 9:15

ПриватБанк предложил пользователям веб-версии Приват24 включиться в тестирование нового поколения лучшего в стране интернет-банка.

Как сообщил руководитель направления электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич, бета-Приват24 получил совершенно новый дизайн, стал удобнее и проще в использовании.



Основная фишка нового Приват24 - это возможность оплачивать финансовые услуги с карт любого банка мира, а не только ПриватБанка.



«Новый Приват24 построен по принципу привычного супермаркета, а не банка – заходя на сайт, можно выбрать в корзину все необходимые услуги, платежи, товары, а завершить покупки на «кассе», причем оплатив с карты любого банка, – отметил Сергей Харитич. – Приглашаем всех пользователей войти в команду тестировщиков первого в Украине открытого интернет-банка и сообщить нам о своих впечатлениях и пожеланиях».



Новый Приват24 работает по адресу https://next.privat24.ua/ и доступен пользователям карт любого банка мира. Сегодня, без ввода номера телефона и пароля, в новом Приват24 доступны переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона и коммунальные платежи. Другие сервисы добавляем постепенно в течение года.















