Приват24 активно пользуются более 10 миллионов украинцев

11 декабря 2019, 10:15

Электронным и мобильным банком Приват24 уже активно пользуются более 10 украинцев, причем с начала года количество новых пользователей возросло на миллион человек.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка Сергей Харитич. По его словам, 10 декабря было зафиксировано 10 млн активных пользователей электронного банка, которые проводят онлайн не менее десяти операций в месяц.



С начала 2019 года количество активных пользователей Приват24 увеличилось на 1,1 млн человек. В основном, новые пользователи регистрируются в мобильной версии Приват24. Напомним, в сентябре ПриватБанк представил обновленную версию мобильного банка Privat24.

