Приват24 и BlaBlaCar помогут экономить на путешествиях

18 сентября 2017, 12:15

Клиенты электронного банка Приват24 получат отличную возможность сэкономить до 100% стоимости топлива во время междугородних поездок благодаря совместному проекту ПриватБанка и международного сообщества попутчиков BlaBlaCar.

Новая функция совместных поездок, которая появилась в Приват24, поможет водителям найти попутчиков и получить возможность сэкономить на междугородних поездках, а пассажирам - бронировать свободные места в попутных авто.



«Теперь найти попутчиков на BlaBlaCar возможно прямо в Приват24, и это замечательная идея для наших клиентов, которые часто путешествуют на авто, – говорит руководитель “Центра электронного бизнеса” ПриватБанка Сергей Харитич. – Особенность Приват24 в том, что он дает возможность легко получать не только финансовые услуги, а быть помощником в других областях повседневной жизни человека”.



Чтобы предложить поездку на BlaBlaCar или забронировать свободное место в автомобиле, пользователям Приват24 достаточно перейти в раздел «Все услуги» и выбрать в меню пункт «BlaBlaCar». Сервис предложит пройти 30-секундную регистрацию новых пользователей или же войти с помощью Facebook Connect или электронной почты. Сегодня доступ к BlaBlaCar запущена в десктопной версии Приват24, а в ближайшее время появится в мобильном приложении.



“Ежедневно мы наблюдаем, как совместные поездки стремительно набирают популярность среди украинцев и становятся востребованными, – комментирует Алексей Лазаренко, руководитель BlaBlaCar в Украине. – Только за два месяца лета водители с помощью BlaBlaCar предложили более 50 тысяч мест в Одессу. Это около 50 пассажирских автобусов в день. Благодаря сотрудничеству BlaBlaCar с ПриватБанком мы хотим показать, что спланировать путешествие сегодня так же легко, как перевести деньги с карты на карту”.

