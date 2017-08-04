ПриватБанк и Uber дарят скидку 50% на первую поездку

4 августа 2017, 14:05

В августе все, кто будут приобретать авиабилеты через Приват24 или онлайн-кассу bilet.pb.ua, смогут получить скидку 50% на первую поездку с Uber в или из аэропорта.

Покупатель получит промокод, предоставляющий право на скидку, по электронной почте вместе с авиабилетом и сможет воспользоваться скидкой при заказе автомобиля в/из аэропорта во всех городах Украины, где работает Uber (Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков и Запорожье).



«Специальная акция банка и международной компании Uber на пике отпускного сезона сделает авиапутешествия гораздо приятнее и выгоднее, – говорит руководитель Центра электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич. – Безвизовый режим со странами Евросоюза открывает перед пользователями новые возможности, а мы вместе с Uber делаем так, чтобы путешествия были еще комфортнее».



«Мы рады, что ваш отпуск начнется вместе с Uber, более того, наш сервис доступен во многих странах Европы, а это значит, что пользователи могут заранее спланировать самые интересные маршруты, сделав свое путешествие максимально комфортным и насыщенным», – комментирует Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ.



Купить авиабилеты в любую страну мира можно в режиме 24/7 в Приват24 и на сайте bilet.pb.ua. Самый удобный сервис покупки авиабилетов позволяет путешествовать без лишних комиссий – цены на билеты фиксированы в национальной валюте и установлены напрямую авиакомпанией, а оплату путешествия можно разбить на части: до 24 платежей на 2 года.