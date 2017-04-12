В Украине каждый третий электронный билет на поезд продается через ПриватБанк

12 апреля 2017, 12:45

В марте 2017 года каждый третий электронный железнодорожный билет жители Украины покупали через ПриватБанк.

Как сообщили в «Укрзализныце», всего в марте онлайн было продано более 1,7 млн железнодорожных билетов – 37,5% от общих продаж. При этом на долю ПриватБанка приходится 11,7% от общих продаж билетов, то есть через крупнейший госбанк украинцы покупают каждый третий онлайн-билет на поезд.



«Уже в этом году мы ожидаем, что оплата железнодорожных поездок в режиме онлайн станет доминирующей, – говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – Если человек хоть раз попробовал купить билет через банк, он вряд ли захочет тратить свое время на очереди к вокзальным кассам или пользоваться другими онлайн-ресурсами».



ПриватБанк начал продажу цифровых билетов на поезда в сентябре 2014 года. Такие проездные документы не нужно обменивать в кассах на обычные – достаточно показать проводнику распечатку электронного билета или сохраненнyю копию на смартфоне, планшете или ноутбуке.



Электронный билет на любые железнодорожные направления по Украине можно купить за пару минут в Приват24, на специальном сайте bilet.pb.ua, а также в отделениях ПриватБанка и через терминалы самообслуживания. Кроме железнодорожных билетов, через ПриватБанк можно быстро и удобно приобрести билеты на автобус и самолет по Украине и за рубеж.



