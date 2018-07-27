27 июля 2018, 11:15

ПриватБанк компенсирует стоимость авиабилетов в случае задержки рейсов

ПриватБанк расширил возможности сервиса компенсации стоимости авиабилетов, который теперь позволяет получить деньги не только в случае отмены авиарейсов, но и при задержке вылета.



Если авиабилет куплен через ПриватБанк и подключен сервис "Компенсация стоимости авиарейса", при задержке вылета на 2–7 часов банк вернет половину стоимости билета. Если рейс задерживается более 7 часов, банк обеспечит выплату на карту 80% его стоимости, а в случае отмены рейса клиент банка получит 100% компенсации.



При задержке рейса компенсация выплачивается на карту ПриватБанка в течение часа после прибытия в конечный пункт назначения. В случае отмены рейса деньги будут выплачены сразу после того, как стало известно об отмене рейса. Компенсации начисляются автоматически – для получения выплат не нужно никаких звонков, заявлений или документов. Выплата компенсаций от банка не зависит от того, сколько и в каком виде компенсирует сама авиакомпания.



Подключить такой сервис можно сразу при покупке авиабилета через ПриватБанк. Для этого в Приват24 и на сайте bilet.pb.ua есть специальная форма заказа услуги. Также подключиться к сервису можно и через несколько дней после покупки авиаперелета, но не позднее 48 часов до времени вылета (в Приват24, меню "Архив билетов"). Стоимость сервиса "Компенсация стоимости авиарейса" составит от 5 до 10% цены билета.



Купить авиабилеты в любую страну мира можно в режиме 24/7 в Приват24 и на сайте bilet.pb.ua. Самый удобный сервис покупки авиабилетов позволяет путешествовать без лишних комиссий – цены на билеты фиксированы в национальной валюте и установлены напрямую авиакомпанией, а оплату путешествия можно разбить на части – до 24 платежей за 2 года.

