В аэропорту Барселоны в воскресенье отменили 73 авиарейса

2 августа 2019, 10:45

Отмена рейсов связана с забастовкой наземного персонала авиакомпании Iberia.

Интересно, что забастовка сотрудников аэропорта продолжается уже второй день. При этом правительство Испании обязало Iberia предоставлять минимальный уровень услуг. В субботу из-за забастовки отменили 62 авиарейса. Кроме того, к ним прибавилось еще 32. Добавились отмененные рейсы из-за плохой погоды в Барселоне. Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда. Теперь работникам не удалось договориться с руководством об удовлетворении их требований. Международный аэропорт Барселоны - крупнейший аэропорт Каталонии, второй по величине в Испании после мадридского Барахаса.