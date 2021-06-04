Увеличение количества рейсов польской авиакомпании LOT уже в июне

4 июня 2021, 12:45

Рады сообщить о том, что в ближайшее время путешествовать в Варшаву станет еще удобнее, ведь польская авиакомпания LOT увеличивает количество рейсов из Международного аэропорта «Киев» имени И.Сикорского.

С 31 мая по 6 июня:WAW-IEV (Ср, Пт, Cб, Вс)IEV-WAW (Пн, Чт, Сб, Вс)С 7 по 13 июня:WAW-IEV (Пн, Вт, Ср, Пт, Вс)IEV-WAW (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)Начиная с 21 июня 2021 запланировано выполнение 6-ти рейсов в неделю: ежедневно, кроме субботы, из Варшавы в Международный аэропорт «Киев» имени И.Сикорского и ежедневно, кроме воскресенья, с Международного аэропорта «Киев» имени И.Сикорского в Варшаву.