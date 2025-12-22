LOT запускає прямий рейс Варшава — Бангкок з жовтня 2026 року

22 декабря 2025, 10:15

Польська авіакомпанія LOT відкриває перше регулярне пряме авіасполучення між Польщею та Таїландом. Рейси стартують 26 жовтня 2026 року і виконуватимуться без пересадок.

Розклад польотів:

З Варшави: понеділок, середа, четвер, субота, неділя

З Бангкока: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця, неділя



Тривалість перельоту:

Варшава → Бангкок: ~10 год 20 хв

Бангкок → Варшава: ~11 год 55 хв



LOT зазначає, що напрямок суттєво скоротить час подорожі та підвищить комфорт. Для сімей з дітьми передбачені спеціальні набори. Квитки вже доступні на офіційному сайті та у партнерів.