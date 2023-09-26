Коли відновлять залізничне сполучення між Варшавою та Львовом?

26 сентября 2023, 10:15

Відновлення залізничного сполучення між Варшавою та Львовом заплановано на 14 жовтня. Однак, станом на 25 вересня, офіційного підтвердження з боку PKP не було.

У системі PKP є інформація про потяг, який має відправитися з Варшави Східної о 21:25 14 жовтня. Однак, купити квиток на цей рейс неможливо.Українська сторона впевнена, що потяги почнуть курсувати у визначену дату. Однак, МВС Польщі поки що не дало офіційної згоди.Наразі неможливо точно сказати, чи відновлять залізничне сполучення між Варшавою та Львовом 14 жовтня.