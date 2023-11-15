15 ноября 2023, 9:45

З 14 листопада Укрзалізниця запускає тимчасове залізничне сполучення з Варшави до Чернівців.

Поїзд №868/867 відправлятиметься з Чернівців до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02, а з Рави-Руської до Чернівців — 14, 16, 20, 23, 25 та 27 о 6:15.У зворотному напрямку також курсуватиме додатковий рейс №866/865, який відправлятиметься з Чернівців о 14:45, а з Рави-Руської — о 16:19.Усі рейси курсуватимуть у експериментальному режимі до 27 листопада 2023 року. Квитки на них можна придбати в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.