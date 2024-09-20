Укрзалізниця подовжує продаж квитків на поїзд Варшава – Львів через Раву-Руську

20 сентября 2024, 8:15

Завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL, завершується коротка перерва у продажі квитків на популярне пересадкове сполучення з Варшави через Раву-Руську до Львова.

Розклади руху поїздів залишаться звичними.Польща - Україна:

З Варшави Всходньої поїзд №767 відправляється щодня о 21:31, Люблін 23:27—23:40, Рава-Руська 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді).

Відправлення пересадкового поїзда №867/868 із Рави-Руської о 06:15, Львів 07:47—08:02, Івано-Франківськ 11:12—11:16, прибуття у Коломию о 12:00.



Україна - Польща

Зворотно



поїзд №867/868

відправляється з Коломиї о 03:06, Івано-Франківськ 03:55-04:00, Львів 06:58—07:14, прибуття до Рави-Руської о 08:38.

Відправлення

поїзда №767

із Рави-Руської о 10:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді), Люблін 13:50—14:11, прибуття на станцію Варшава Всходня о 16:01.