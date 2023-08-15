Новий залізничний маршрут між Польщею та Україною: Варшава - Рава-Руська

15 августа 2023, 14:15

Новий залізничний маршрут Варшава - Рава-Руська: з Польщі до України з 1 червня 2023 року. Запуск планується на 24 серпня, з двома рейсами на день.

Вартість квитків наразі невідома, але це важливий крок для сприяння зв'язкам між країнами. SKPL Cargo отримала дозвіл на перевезення до 31 травня 2028 року.Потяги на новому маршруті вміщують 240 пасажирів, прямують за європейською колією. У Раві-Руській можна пересісти на потяг "Укрзалізниці" до Львова. Новий залізничний маршрут відкриває нові можливості для зручних подорожей і співпраці між країнами.