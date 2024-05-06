20 FlixBus запускає прямий маршрут із Варшави до Лондона

6 мая 2024, 16:15

FlixBus анонсував запуск прямого маршруту між Варшавою та Лондоном, який розпочне функціонувати з 20 травня.

Автобуси відправлятимуться з автовокзалу Warszawa Zachodnia. Подорож займе близько 24 години та включає переправу на поромі через Ла-Манш. Ціна квитка в один бік починається від 380 злотих.У дорозі пасажирам надаються всі необхідні зручності, включаючи безкоштовний Wi-Fi та місце для багажу, що робить тривалу подорож комфортнішою. FlixBus підкреслює, що новий маршрут запропонує зручний та доступний спосіб подорожі між двома столицями.