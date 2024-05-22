22 мая 2024, 14:45

Єврокомісія анонсувала в липні першу виплату із надприбутків РФ

Тепер треба дочекатися засідання міністрів фінансів G7 25-27 травня і зустрічі лідерів G7 13-15 червня.


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