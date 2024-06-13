Сьогодні в Італії стартує саміт лідерів G7: подробиці

13 июня 2024, 12:15

На саміті лідерів країн "Великої сімки" головними темами стануть війна росії проти України, а також збройний конфлікт на Близькому Сході.

Володимир Зеленський також візьме участь у заході, зокрема він планує провести зустріч з головою Білого дому Джо Байденом, на якій мають підписати 10-річну угоду про безпеку. Цей документ зобов'язує Вашингтон підтримувати ЗСУ на довгостроковій основі, включаючи передачу передових технологій.Також під час заходу політики мають остаточно вирішити долю російських активів, заморожених після нападу рф на Україну.