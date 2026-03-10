Країни G7 готові використати стратегічні запаси нафти через Близький Схід

10 марта 2026, 9:45

Ми готові вжити необхідних заходів, включаючи підтримку світових поставок енергоносіїв, наприклад, випуск запасів, – заявили міністри фінансів країн "сімки".



До G7 входять США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія. У зустрічах групи також регулярно бере участь Європейський Союз, хоча формально ЄС не є окремим членом "Групи семи".