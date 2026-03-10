ГлавнаяНовости
10 марта 2026, 10:15

Італія безкоштовно передасть авіаносець "Джузеппе Гарібальді" Індонезії

Хоча раніше розглядали продаж корабля за 450 млн євро, італійська влада вирішила передати його безкоштовно для використання як платформи для безпілотників.

Остаточне рішення очікується протягом 10 днів після обговорень у комітетах з оборони Палати депутатів і Сенату.

Головна причина — висока вартість утримання списаного судна. Лише у 2025 році Італія витратила близько 5 млн євро на електроенергію, охорону та підтримку корабля в порту Таранто.

Альтернативою могла стати утилізація, але демонтаж тривав би щонайменше два роки і коштував би державі 18,7 млн євро, тому передача Індонезії вважається вигіднішим варіантом.

«Джузеппе Гарібальді» має значний бойовий досвід — він брав участь у місіях у Сомалі, Косові, Афганістані та Лівії. Корабель спустили на воду у 1983 році, і він міг одночасно нести до 16 літаків або 18 гелікоптерів. 
