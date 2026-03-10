Італія безкоштовно передасть авіаносець "Джузеппе Гарібальді" Індонезії

10 марта 2026, 10:15

Хоча раніше розглядали продаж корабля за 450 млн євро, італійська влада вирішила передати його безкоштовно для використання як платформи для безпілотників.



Остаточне рішення очікується протягом 10 днів після обговорень у комітетах з оборони Палати депутатів і Сенату.

Головна причина — висока вартість утримання списаного судна. Лише у 2025 році Італія витратила близько 5 млн євро на електроенергію, охорону та підтримку корабля в порту Таранто.Альтернативою могла стати утилізація, але демонтаж тривав би щонайменше два роки і коштував би державі 18,7 млн євро, тому передача Індонезії вважається вигіднішим варіантом.«Джузеппе Гарібальді» має значний бойовий досвід — він брав участь у місіях у Сомалі, Косові, Афганістані та Лівії. Корабель спустили на воду у 1983 році, і він міг одночасно нести до 16 літаків або 18 гелікоптерів.