Де українці можуть отримати безкоштовне житло в Європі?

25 июля 2025, 12:15

Українці під тимчасовим захистом або національними програмами можуть безкоштовно жити у кількох країнах ЄС. Ось короткий гайд:

Польща

Безкоштовне житло — гуртожитки, готелі, приватні квартири (з компенсацією для господарів).

Програма діє до 1 листопада 2025 року.



Німеччина

Після реєстрації: тимчасове житло, харчування, меддопомога.

Згодом — можливість подати на соціальне житло.



Чехія

До 150 днів безкоштовного проживання (довше — для вразливих груп).

Варіанти: гуртожитки, готелі, муніципальні чи приватні будинки.



Нідерланди

Житло надає держава або громади: гуртожитки, спортзали, іноді — приватні квартири (з компенсацією).



Словаччина

Після реєстрації: тимчасові центри, муніципальні будівлі.



Австрія

Житло через благодійні організації або муніципалітети: тимчасові гуртожитки, готелі.



Франція

Тимчасове проживання у державних центрах із базовими послугами (їжа, меддопомога).



Італія

Житло + грошова допомога: €300/дорослий, €150/дитина щомісяця — до кінця 2025 року.

Велика Британія

Програма Homes for Ukraine: безоплатне проживання у родинах, які отримують £350/міс. від держави.

У кожній країні — свої умови. Рекомендується звертатися до місцевих муніципалітетів або благодійних організацій.