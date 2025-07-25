Де українці можуть отримати безкоштовне житло в Європі?

Українці під тимчасовим захистом або національними програмами можуть безкоштовно жити у кількох країнах ЄС. Ось короткий гайд:
Польща
Безкоштовне житло — гуртожитки, готелі, приватні квартири (з компенсацією для господарів).
Програма діє до 1 листопада 2025 року.
Німеччина
Після реєстрації: тимчасове житло, харчування, меддопомога.
Згодом — можливість подати на соціальне житло.
Чехія
До 150 днів безкоштовного проживання (довше — для вразливих груп).
Варіанти: гуртожитки, готелі, муніципальні чи приватні будинки.
Нідерланди
Житло надає держава або громади: гуртожитки, спортзали, іноді — приватні квартири (з компенсацією).
Словаччина
Після реєстрації: тимчасові центри, муніципальні будівлі.
Австрія
Житло через благодійні організації або муніципалітети: тимчасові гуртожитки, готелі.
Франція
Тимчасове проживання у державних центрах із базовими послугами (їжа, меддопомога).
Італія
Житло + грошова допомога: €300/дорослий, €150/дитина щомісяця — до кінця 2025 року.
Велика Британія
Програма Homes for Ukraine: безоплатне проживання у родинах, які отримують £350/міс. від держави.
У кожній країні — свої умови. Рекомендується звертатися до місцевих муніципалітетів або благодійних організацій.