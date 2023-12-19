Українські біженці можуть більше не повернутися до Норвегії

19 декабря 2023, 11:15

Українці можуть зіткнутися з ризиком втрати дозволу на проживання, якщо вони повернуться на батьківщину.

Українці, які користуються захистом у Норвегії, ризикують втратити посвідку на проживання, якщо вирішать повернутися на батьківщину, — про це повідомляє SchengenVisaInfo з посиланням на владу країни.Слід зазначити, що відповідно до спільної директиви Міністерства юстиції та служби реагування на надзвичайні ситуації Управління імміграції Норвегії, іноземні громадяни, які отримали захист у Норвегії, можуть опинитися під загрозою втрати дозволу на проживання, якщо вони повернуться до своєї країни, звідки вони просять притулку.Раніше ця директива містила виняток для громадян України, які користуються тимчасовим колективним захистом. Однак цей виняток тепер видалено.