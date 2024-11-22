У Польщі назвали головну проблему при працевлаштуванні іноземців.

22 ноября 2024, 9:45

Найбільшою проблемою роботодавці називають тривалість та нечіткість процедур легалізації. 58% опитаних підприємців стверджують, що формальності, пов’язані з отриманням дозволу на проживання або роботу, займають надто багато часу, які порушують процеси працевлаштування.

Іноді на отримання такого дозволу можна чекати навіть до двох років. Через такі «невизначеності» керівництво не може наперед чітко спланувати роботу підприємства. Цей фактор відлякує роботодавців.Звіт показує, що в польських компаніях, де працюють іноземці, переважають працівники з України — аж 96% компаній. Білоруси працюють в 71% компаній, грузинів, молдаван та вірменів працевлаштували 54% опитаних підприємців.