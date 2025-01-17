У яких випадках українці в Польщі втрачають статус UKR?

Хто має статус UKR?
Його отримали громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Цей статус дає право на соцдопомогу, медичні послуги, працевлаштування, освіту та перебування в Польщі до 30 вересня 2025 року.
Коли статус втрачається?
Статус UKR анулюється, якщо ви:
▪️ отримали дозвіл на постійне чи тимчасове проживання в Польщі;
▪️ отримали дозвіл довгострокового резидента ЄС;
▪️ подали заяву на міжнародний захист чи додатковий захист;
▪️ оформили дозвіл на гуманітарне чи толероване перебування;
▪️ подали заяву на карту CUKR (початок подачі — не раніше квітня цього року).
Інші причини втрати статусу UKR:
▪️ Ви залишили Польщу на 30+ днів.
▪️ Виняток: службове відрядження, підтверджене документами.
▪️ Ви отримали міжнародний захист в іншій країні.