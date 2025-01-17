У яких випадках українці в Польщі втрачають статус UKR?

17 января 2025, 13:45

Хто має статус UKR?



Його отримали громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Цей статус дає право на соцдопомогу, медичні послуги, працевлаштування, освіту та перебування в Польщі до 30 вересня 2025 року.

Коли статус втрачається?Статус UKR анулюється, якщо ви:

▪️ отримали дозвіл на постійне чи тимчасове проживання в Польщі;

▪️ отримали дозвіл довгострокового резидента ЄС;

▪️ подали заяву на міжнародний захист чи додатковий захист;

▪️ оформили дозвіл на гуманітарне чи толероване перебування;

▪️ подали заяву на карту CUKR (початок подачі — не раніше квітня цього року).



Інші причини втрати статусу UKR:



▪️ Ви залишили Польщу на 30+ днів.

▪️ Виняток: службове відрядження, підтверджене документами.

▪️ Ви отримали міжнародний захист в іншій країні.