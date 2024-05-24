Польський сенат ухвалив закон щодо продовження допомоги українським біженцям

24 мая 2024, 13:45

Завдяки закону українці зможуть змінити свій статус перебування у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Згідно із ним, буде встановлене нове правило підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання номера PESEL. Єдиним способом підтвердження буде пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.Також закон скасує одноразову соціальну допомогу (300 zł) для воєнних біженців, які виїхали з України, а також - грошову компенсацію для власників приватної нерухомості, які надавали проживання й харчування воєнним біженцям.