Де українці можуть отримати довгострокове перебування в Європі?

23 сентября 2025

Європейські країни поступово переводять українців із тимчасового захисту на стабільніші форми проживання:

Польща – з 2025 року карта CUKR на 3 роки для тих, хто має PESEL UKR і відповідає умовам.Чехія – нові дозволи до 5 років, після чого можна подати на постійне проживання.Австрія – «Red-White-Red Card Plus» із правом на роботу та возз’єднання сім’ї.Франція – з 2026 року потрібно переходити на titre de séjour.Німеччина – можливість змінити тимчасовий статус на робочий чи студентський.Латвія – з 2025 року документи тимчасового захисту видаватимуть на 3 роки.Румунія – шлях до ВНП після 5 років проживання, враховується час під тимчасовим захистом.Нідерланди – готують правила для тих, хто працює й платить податки.