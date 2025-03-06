Польща видає найбільше видів на проживання в ЄС

6 марта 2025, 8:45

Згідно з останніми даними Eurostat, Польща продовжує лідирувати серед країн Європейського Союзу за кількістю виданих видів на проживання для іноземців — 643 тис. документів, що становить 17% від загальної кількості дозволів в ЄС. На другому місці — Німеччина з 586 тис., а на третьому — Іспанія з 549 тис.

Всього країни ЄС видали понад 3,7 млн дозволів на проживання для громадян третіх країн. Проте, коли мова йде про високо кваліфікованих спеціалістів, ситуація інша. У 2023 році Німеччина видала 78% усіх Блакитних карт ЄС, тоді як Польща — лише 7%.Кшиштоф Інглот, експерт з ринку праці, зазначає, що бюрократія та обмежені кар'єрні перспективи в Польщі є основними причинами цього. Часом на отримання дозволів на роботу доводиться чекати до чотирьох місяців, а вид на проживання — понад рік.