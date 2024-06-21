Польща – одна з найдешевших країн Європи

21 июня 2024, 11:45

За даними Eurostat, Польща має один із найнижчих рівнів цін на споживчі товари та послуги в Європі. Загальний рівень цін у Польщі становить 66% від середнього рівня ЄС.

Для порівняння, у Данії цей показник сягає 143%, а Ірландії – 142%. Найнижчі ціни на алкоголь та тютюнові вироби відзначені у Болгарії (66% від середнього рівня в ЄС) та Польщі (77%).Ця різноманітність цін пояснюється відмінностями у оподаткуванні цих продуктів. Також у Польщі одні з найнижчих цін на ресторани та готелі, а також на одяг, що робить його привабливим для туристів та покупців.