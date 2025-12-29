Україна — другий найбільший виробник зерна в ЄС

29 декабря 2025, 12:15

Після Франції та випереджаючи Німеччину й Польщу.

У 2025 році, попри війну й складні погодні умови, зібрано 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних, а загальний обсяг очікується на рівні близько 60 млн тонн.Україна є лідером ЄС з виробництва кукурудзи (23,5 млн тонн) та соняшнику (9 млн тонн). Середня врожайність — 5,08 т/га, що лише на 14% нижче середнього показника ЄС і вище, ніж в Іспанії та Румунії.Український агросектор зміцнює продовольчу безпеку ЄС і світу та має значний потенціал зростання завдяки інвестиціям і сучасним технологіям.