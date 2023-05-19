Leica продовжує поставляти в РФ приціли нічного бачення

19 мая 2023, 9:15

Виробник фотоапаратів Leica (Німеччина) попри заяву про вихід з ринку РФ продовжує поставляти в РФ приціли нічного бачення і біноклі з лазерним далекоміром, які можуть використовуватися для коригування артилерійського вогню, — The Insider.