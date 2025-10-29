Укртелеком: стійкість бізнесу як нова норма телеком-індустрії

29 октября 2025, 11:35

Під час FTTH Congress CEE 2025 у Варшаві генеральний директор Укртелеком Юрій Курмаз представив бачення того, як змінюється управління компаніями у кризові часи і чому resilience — це не лише про технології, а про культуру ведення бізнесу.

За його словами, війна показала: телеком-галузь повинна мислити не лише категоріями модернізації, а й довгострокової стійкості інфраструктури, процесів і команди.

Укртелеком побудував енергонезалежну та географічно розосереджену мережу, створив резервні підземні вузли зв’язку й розділив ІТ-ядро від телеком-ядра, щоб мінімізувати кіберзагрози. Компанія також перебудувала операційні процеси, щоб ухвалювати рішення швидше й ефективніше — без "резервного часу на роздуми".

Юрій Курмаз підкреслив, що в умовах війни інвестиції у стійкість — це не витрати, а стратегічна необхідність. Водночас він визнає: механізми залучення фінансування залишаються складними.

Ринок фіксованого інтернету в Україні надмірно фрагментований — близько трьох тисяч операторів і провайдерів, кожен із яких обслуговує в середньому лише три тисячі ліній.

"Саме консолідація ринку за підтримки держави та регулятора може розблокувати доступ до зовнішнього фінансування й дозволити розвивати сучасний, інноваційний і стійкий зв’язок", — зазначив CEO компанії.

Ключовим чинником стійкості, на думку керівника Укртелекому, є співпраця між конкурентами. У перші місяці війни оператори об’єднали зусилля: запровадили національний роумінг, ділилися інфраструктурою та разом відновлювали зв’язок у звільнених регіонах.

"Технології — це лише частина стійкості. Головне — люди, які тримають зв’язок, і взаємодія бізнесу, суспільства та держави", — підсумував Юрій Курмаз.