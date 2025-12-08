ГлавнаяНовости
8 декабря 2025, 8:15

Німеччина екстрено надасть Україні велику суму на енергетику

Німеччина виділяє 100 млн євро на відновлення енергосистеми. Кошти через банк розвитку KfW буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України.


