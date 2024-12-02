2 декабря 2024, 12:15

Uber і Bolt запустили в Парижі сервіси жіночих таксі

Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки жінок під час поїздок. Uber вже пропонує опцію «Uber by Women», а Bolt планує запустити схожу функцію до кінця 2024 року.


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