Mastercard оголосила переможниць премії Women SME Leaders Awards

12 июня 2024, 13:45

Компанія Mastercard оголосила переможниць третьої премії Women SME Leaders Awards, що відзначає досягнення жінок-підприємниць – власниць і керівниць малих та середніх бізнесів у країнах Східної Європи, Близького Сходу та Африки. Українка Юлія Федосюк, генеральна директорка платіжного сервісу UAPAY, здобула перемогу у номінації «Лідерка у сфері професійних послуг».



Започаткована у 2022 році, премія Mastercard Women SME Leaders Awards є унікальною ініціативою, спрямованою на відзначення видатних жінок-підприємниць, які формують майбутнє регіону. Долучитися до конкурсу могли жінки, які володіють або керують бізнесом з головним офісом або представництвом у країнах Східної Європи, Близького Сходу та Африки або ж які надають послуги на цих ринках. Оборот компанії не мав перевищувати 13,6 млн доларів США, а чисельність штату мала сягати від 6 до 50 працівників.

«Ми в Mastercard віримо, що, підтримуючи жінок-підприємниць, ми стимулюємо не лише розвиток економіки, а й підсилюємо прагнення жінок знаходити рішення у відповідь на актуальні виклики. Саме тому ми прагнемо створити сприятливе середовище, щоби жінки могли реалізувати свій лідерський потенціал. Премія Mastercard Women SME Leaders Awards є продовженням наших зусиль щодо підтримки жінок-лідерок та надання їм більш широких можливостей», – зазначила Амна Аджмал, виконавча віцепрезидентка з розвитку бізнесу Mastercard у країнах Східної Європи, Близького Сходу та Африки.Переможницями Mastercard Women SME Leaders Awards 2024 стали:1. Креативна лідерка: Фей Вонг, директорка та партнерка BID (ОАЕ)2. Лідерка у сфері продуктів харчування та напоїв: Лаура Казюконієне, засновниця та генеральна директорка Super Garden (Литва)3. Візіонерка: Ханане Бенхалук, засновниця Tawazoun (ОАЕ)4. Лідерка завтрашнього дня: Рім Аль-Мусаббах, співзасновниця Unipreneur Inc та керівниця зі взаємодії з громадськістю та учасниками в Women in AI UAE Technology (ОАЕ)5. Лідерка у сфері здоров’я: Челсі Хорнбі, засновниця Elle International (Південна Африка)6. Новаторка: Фарах Зафар, співзасновниця та генеральна директорка Lyvely (ОАЕ)7. Ритейлерка: Памела Лілберн Опі, засновниця та генеральна директорка Linen Obsession Textile Trading (ОАЕ)8. Лідерка у сфері освіти: Джессі Радван, засновниця та генеральна директорка Carerha (Єгипет)9. Лідерка у сфері професійних послуг: Юлія Федосюк, генеральна директорка UAPAY (Україна)10. Лідерка у сфері моди та краси: Леда Ді Марті, генеральна директорка Maelle Group (ОАЕ)11. Лідерка засобів масової інформації: Жаклін Лоуренс, Highlands FM Radio (Танзанія)12. Лідерка соціального впливу: Іпек Коч Кірач, Suna'nın Kızları (Туреччина)13. Нагорода за видатні досягнення: д-р Сміта Френсіс, засновниця та голова Асоціації жінок-інженерок Намібії (Намібія)14. Домашній бізнес року: Алісія Інгліш, виконавча директорка The Olive Exchange (Південна Африка)15. Мама-підприємниця року: Фарах Ахмед Фараг, засновниця та генеральна директорка The baby garage (Єгипет)До складу журі Women SME Leaders Awards 2024 увійшли Амна Аджмал з Mastercard, Тамара Пупік, головна редакторка Entrepreneur Middle East, та Нежа Алауї, засновниця та генеральна директорка Women Choice.Премія Women SME Leaders Awards є частиною глобального зобов’язання Mastercard щодо залучення 25 мільйонів жінок-підприємниць до цифрової економіки до 2025 року в рамках її зусиль з побудови більш сталого та інклюзивного світу. Компанія досягла цієї мети в червні 2023 року – на два роки раніше запланованого терміну.