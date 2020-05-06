Mastercard назначает Марка Барнетта президентом Mastercard Europe

6 мая 2020, 10:15

Mastercard объявила о назначении Марка Барнетта президентом Европейского региона Mastercard, с центральным офисом в Брюсселе.

В своей новой роли Марк Барнетт будет отвечать за стратегию, выбор направлений и развитие всех аспектов бизнеса Mastercard в регионе. Деятельность Mastercard в Европе в настоящее время охватывает 53 страны и более 950 миллионов пользователей, которых компания обслуживает в сотрудничестве с розничными торговцами, финансовыми организациями и другими партнёрами. Марк Барнетт будет подчиняться Жильберто Калдарту, президенту международных рынков Mastercard, и вступит в Правление Mastercard с 1-го июня 2020 года.

Комментируя своё назначение, Марк Барнетт отметил: «В этот важный и особенный момент для Mastercard в Европе, я рад возглавить работу такого динамичного региона. Mastercard как мультифункциональная технологическая компания в области платежей, сегодня обладает в Европе уникальными возможностями предлагать удобные и безопасные способы осуществления и получения платежей по всему региону. Я с удовольствием продолжу развивать культуру внутри организации, направленную на создание технологических инноваций и обеспечение надёжного партнёрства для участников рынка. По всей Европе Mastercard открывает новые возможности для потребителей, компаний и экономик. И я рад, что могу управлять командой и бизнесом, ориентированным на достижение позитивных результатов и на то, чтобы сделать повседневную жизнь лучше и проще».

«Марк привносит глубокие знания и значительный опыт в развитии тесного сотрудничества с партнерами, одновременно создавая культуру, которая развивает новые подходы в мышлении и партнёрстве, — сказал Жилберто Калдарт, президент международных рынков Mastercard. «Во время работы в компании Марк продемонстрировал свою сфокусированность на развитии бизнеса и укреплении лидирующих позиций Mastercard в различных сегментах продуктов и на разных рынках. Его ориентация на трансформацию и рост бизнеса, лидерство компании делают его кандидатуру идеально подходящей для дальнейшего развития деятельности Mastercard в Европе».

До назначения на новую должность Марк Барнетт возглавлял Mastercard в Великобритании, Ирландии, странах Северной Европы и Балтии. Его обширные знания отрасли и новых платежных технологий стали решающим фактором успеха Mastercard во многих странах. Барнетт присоединился к компании Mastercard в 2003 году. С тех пор занимал различные позиции в компании, в том числе руководил направлением консалтинговых услуг компании в Европе, а затем и на глобальном уровне. Марк Барнетт обладает более чем 20-летним опытом работы в секторах платежей и розничных банковских услуг.

Марк Барнетт заменит в должности нынешнего президента Mastercard Europe Хавьера Переса, который уйдет в отставку в конце этого года. Хавьер Перес работает в Mastercard с 1996 года, и до того, как стать президентом Европейского региона Mastercard — пост которого он занимал в течение последних 15 лет — он занимал различные руководящие должности в организации. Работая с Mastercard около четверти века, Хавьер Перес сумел создать команду мирового уровня, поддерживая революционное развитие безналичных платежей в Европе и успешно сотрудничая с компаниями, правительствами и регуляторами, чтобы стимулировать инновации и укрепить доверие к экосистеме платежей.

«Хавьер Перес наладил сотрудничество со многими местными, региональными и глобальными партнёрами, открыл новые рынки, в том числе успешно работая в условиях новых правил регуляции. Он смог диверсифицировать наш бизнес для достижения значительного успеха и сделать Mastercard настоящим лидером европейского рынка. Хавьер Перес оставит большое наследие, и от имени всей нашей организации я хотел бы искренне поблагодарить его за значительный вклад, который он внес в построение и развитие нашего бизнеса», — сказал Жилберто Калдарт.