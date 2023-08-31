Обрано дизайн марки до 30-річчя мобільного зв’язку в Україні

31 августа 2023, 11:15

Vodafone оголосив переможницю конкурсу найкращого дизайну поштової марки до 30-річчя мобільного зв’язку в Україні.



Ексклюзивний тираж поштової марки надрукує Укрпошта. Отримати ексклюзивну марку лімітованої серії, присвячену 30-річчю мобільного зв’язку в Україні, можна буде тільки у магазинах Vodafone вже найближчим часом.

До створення дизайну нової марки долучились більше 1000 учасників. Переглянути шорт-ліст конкурсу можна за посиланням.

Найбільш популярними темами серед поданих на конкурс робіт стала мапа України – 80 робіт містили зображення мапи. У 230 ескізів автори дизайнів додали лого Vodafone. Адже 30 років тому перший дзвінок пролунав саме у мережі, що нині працює під брендом Vodafone. За 30 років компанія пройшла довгий шлях розвитку: від першого дзвінка та SMS-повідомлення до мільйонів терабайтів трафіку, які щосекунди проходять через мережу Vodafone Україна.

У 2022 році мобільний оператор Vodafone допоміг мільйонам українцям зберегти звʼязок з рідними та близькими. Від початку повномасштабної війни компанія забезпечувала Сили оборони необхідними гаджетами та послугами, а також надавала безкоштовні SIM-картки жителям деокупованих територій. І зараз продовжує розвивати мережу, яка поєднує людей в Україні та світі.



Eкспертне журі конкурсу, до складу якого увійшли представники Vodafone, The Village та креативної індустрії, обрало дизайн переможної марки. Переможницею стала графічна дизайнерка Олена Гончаренко. Олена отримає приз від партнера – смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra з оплаченими 6 міс зв'язку.