Проникнення мобільного зв'язку в Україні досягло 145%

4 апреля 2024, 12:45

Станом на 31 грудня 2023 року кількість активних мережевих ідентифікаційних карток мобільного зв’язку становила 50,3 млн штук, що на 2% більше, ніж на кінець 2022 року, але на 5,6 млн одиниць менше, ніж у 2021 році.

У НКЕК ці цифри пов’язують із повномасштабним вторгненням Росії в Україну, відсутністю мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях, кібератакою на «Київстар» та міграцією людей, які шукають притулку за межі країни.

Про це йдеться у звіті НКЕК за 2023 рік (PDF).

Таким чином, на 100 жителів України в середньому припадає 145 активних ідентифікаційних карт мобільного зв’язку, тобто рівень проникнення мобільного зв’язку становить 145%.

Найвищий показник у Києва – 204%. Далі йдуть Київська (181%), Одеська (170%), Львівська (154%) та Дніпровська (153%) області.

Без урахування АР Крим та м. Севастополя, а також частини територій, що знаходяться в зоні бойових дій або в тимчасовій окупації, оточенні, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

При цьому загальна кількість активних ідентифікаційних карток, які використовуються для доступу до мережі Інтернет, станом на 31 грудня 2023 року становила 36,9 млн. Їх кількість зросла на 4,2% порівняно з відповідним періодом минулого року.

При цьому кількість активних ID-карток, які використовуються для доступу до мережі 4G, станом на кінець грудня минулого року досягла 29,8 млн штук. У річному обчисленні зростання склало 11,2%.